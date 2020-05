'Nederland is een bijzonderder vakantieland dan je denkt'

Dat er in Nederland niets te beleven valt, is volgens Berendse dan ook onzin. "Je kunt prachtige dingen zien in Nederland. Het is een deltagebied dus er is enorm veel variatie. We hebben grote rivieren, en prachtige duingebieden. Er zijn zelfs moerasgebieden, zoals de Biesbosch."

Thuisvakantie

Wie verpozen in de natuur niet ziet zitten, kan thuis ook thuis proberen een vakantiegevoel te creëren. Blogger Cynthia Schultz moest haar vakantie naar Japan annuleren, maar hield haar vrije dagen aan. Om thuis toch een vakantiegevoel te krijgen, zet ze het huishouden op een laag pitje. "Als je een huisje huurt, doe je de afwas. Maar veel meer niet."

Een andere tip van Schultz voor een geslaagde thuisvakantie is om veel tijd vrij te maken voor eten: "Terrasjes en lekker eten associëren we met vakantie. Veel restaurants bieden nu meerdere gangenmaaltijden om af te halen. Dek de tafel thuis leuk, schenk goede wijn in en je waant je even uit eten."

En tot slot: berg je werkspullen op, want op vakantie neem je die ook niet mee. Schultz: "Als je laptop binnen handbereik is, ga je er mee in de weer en ga je werken." Omdat veel mensen vanwege corona vanuit huis werken, zit je thuis in je werkomgeving. Het kan daarom lastig zijn je thuis te ontspannen. Het helpt volgens Schultz om je voor te houden dat je even goed recht op vrije dagen hebt: "Je zit misschien niet in het buitenland, maar je hebt even goed recht op rust."