Duizenden Bosniërs demonstreren tegen herdenking Kroatische nazi's

Kroatië, Bosnië en Herzegovina hoorden voor de Tweede Wereldoorlog bij het koninkrijk Joegoslavië. Dat land werd in 1941 door troepen van nazi-Duitsland en het fascistische Italië bezet.

De bezetters verenigden Kroatië, Bosnië en Herzegovina daarna in de Onafhankelijke Staat Kroatië, die door een vazallenregime van Kroatische nazi's werd bestuurd. Joden, Roma en Serviërs werden geïnterneerd en vermoord. De schattingen over het aantal slachtoffers lopen in de honderdduizenden.

Aan het einde van de oorlog vluchtten duizenden Kroatische en Bosnische nazi's en hun gezinnen voor de partizanen van Tito naar Bleiburg. Britse troepen stuurden hen terug, de grens weer over. Een groot deel werd door Tito's troepen ter plekke vermoord en begraven, anderen verdwenen voor jaren in Joegoslavische gevangenissen en strafkampen.

De Kroatische regering en de Kroatische en Bosnische katholieke kerken steunden de herdenking. Ook in de Kroatische hoofdstad Zagreb werd het bloedbad herdacht.