'Geen dwang maar vrijheid' en ander coronaprotest in Duitse steden

In München, Berlijn, Stuttgart en andere Duitse steden is opnieuw geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. In Stuttgart was toestemming verleend voor een manifestatie van 5000 mensen, nadat bij een soortgelijk protest vorige week - met 10.000 mensen - een te grote drukte was ontstaan. De betogers vinden de maatregelen van de landelijke regering en de bondsstaten om verspreiding van het virus te beperken veel te ver gaan.

In München mochten duizend mensen meedoen aan het protest op de Theresienweide, bekend van de Oktoberfeesten. De politie voorkwam dat veel andere sympathisanten zich bij het protest voegden. Betogers droegen borden met leuzen als "Vrijheid in plaats van dwang" en "Tegen blinde gehoorzaamheid" en mondkapjes met het opschrift "monddood".

Voor heel Beieren zijn dit weekeinde zeventig demonstraties aangemeld.