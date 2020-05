Deel centrum Steenwijk ontruimd, mogelijk verband met nachtelijk schietincident

Een deel van het centrum van Steenwijk is afgesloten en ontruimd door de politie. Er loopt een arrestatieteam rond en er zou iemand zijn gezien met een wapen. Onder meer de Oosterstraat is afgezet, een winkelstraat in de Overijsselse stad.

Mogelijk is er een verband met een schietincident dat er vannacht was. Daarbij raakte een 27-jarige man uit Zwolle gewond. Agenten en ambulancemedewerkers troffen hem aan op de Oosterstraat met verwondingen aan zijn benen.

Nadat de Zwollenaar in het ziekenhuis was behandeld aan zijn verwondingen, hielden agenten hem aan voor betrokkenheid bij de zaak.

Vanochtend kondigde de politie aan dat bewoners van de Oosterstraat vandaag zouden worden ondervraagd over het schietincident.