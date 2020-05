D66 wil regeerakkoord openbreken over Europa

Het kabinet moet een andere koers gaan varen in Brussel en het regeerakkoord moet daarvoor worden opengebroken. Dat zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten vandaag in een interview met NRC Handelsblad. Hij ergert zich aan de "jolige grapjes" van premier Rutte over de EU. Die vergeleek de unie onlangs met een feestcommissie op zoek naar een feest. Die opstelling schaadt de Nederlandse belangen, vindt Jetten.

In het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat dat er in deze kabinetsperiode geen verdere stappen worden gezet naar een zogeheten transferunie, waarbij er meer steun gaat van sterkere lidstaten (zoals Nederland) naar zwakkere landen. In NRC Handelsblad zegt Jetten dat hij het juist "verstandig" vindt om die stappen nu wel te zetten.

Hij wijst daarbij op de coronacrisis, waardoor er in Zuid-Europa tienduizenden mensen doodgaan. "De werkloosheid gaat daar de komende tijd gigantisch uit de klauwen lopen en je weet dat dit ook onze welvaart gaat raken." Meer opschuiven richting een transferunie is volgens Jetten in het Nederlands belang. "Zodat een bloementeler zijn bloemen in Italië kan blijven verkopen."

Buitenboordmotor

De fractievoorzitter, die al een tijd "serieus nadenkt" of hij bij de volgende verkiezingen lijsttrekker van D66 wil worden, beseft dat zijn partij heeft getekend voor het regeerakkoord, inclusief de opstelling tegenover de EU. Maar de wereld is volgens Jetten veranderd. Bovendien: "Ik zie het als mijn taak om Rutte, Hoekstra en anderen ervan te doordringen dat ze het Nederlandse belang niet dienen met deze opstelling. Ik ben graag de buitenboordmotor die deze discussie aanzwengelt."

De Nederlandse houding heeft ons een slechte naam bezorgd in Brussel en de andere Europese hoofdsteden, meent Jetten. "Het beeld dat Nederland dwarsligt en nooit voor Europa durft te staan, leidt ertoe dat ons minder wordt gegund als wij een keer iets nodig hebben." Als voorbeeld noemt hij de Nederlandse vissers, die niet langer met een energiezuinige pulskor mogen vissen.

Europese belastingen

Om Europa door de coronacrisis heen te helpen, zal er volgens de D66'er veel geld geïnvesteerd moeten worden. Om dat te bekostigen wil hij de EU in staat stellen om zelf belastingen te gaan heffen, bijvoorbeeld op grote techbedrijven als Facebook en Google die nu nauwelijks belasting betalen. Op die manier hoeven de bijdragen die de lidstaten betalen, en waar altijd veel discussie over is, niet omhoog.

Tot nu toe zijn Europese belastingen een taboe in Nederland, maar volgens Jetten beginnen de geesten ervoor rijp te worden. "Als je van mening bent dat de nationale afdracht niet te veel mag stijgen en dat dit een heilig doel is dat nooit mag wijzigen, dan zul je ergens anders moeten meebewegen. En dan is dit een redelijk voor de hand liggende optie."