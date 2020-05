Elly en Rikkert nemen afscheid, noodgedwongen zonder publiek

Na een carrière van vijftig jaar is het voor het zangduo Elly en Rikkert voorbij. Gisteren gaven ze, via een livestream, hun laatste concert. Eigenlijk stond er een afscheidstour op het programma, maar door de coronacrisis gaat dat niet door. En de gezondheid van Rikkert liet het niet toe om de tournee te verplaatsen naar later dit jaar.

"Het was heel vreemd", zegt Elly Zuiderveld-Nieman (74) in het NOS Radio 1 Journaal. "Vooral bij de eerste twee nummers dacht ik even: hoe komen we de avond door? Maar we stelden ons gewoon de mensen voor die zaten te kijken naar de livestream. Soms had ik bepaalde personen voor ogen, en dan ging het wel weer. En er zat natuurlijk een geweldige crew, waar we af en toe naar konden kijken."

De carrière van het duo Rikkert Zuiderveld (73) en Elly Zuiderveld-Nieman begon in de jaren 60, toen ze elkaar ontmoetten in Amsterdam. Een echt hippiestel, zo zei Elly eerder in het tv-programma Andere Tijden. Ze scoorde in die periode nog een hit met Boudewijn de Groot: Meester Prikkebeen. "Op een gegeven moment ging je je een beetje anders kleden, ook omdat je het mooi vond maar ook om ergens bij te horen, denk ik. En je ging op matrasjes op de grond zitten, met een jointje."

Lang bleven ze daarna niet in Amsterdam. Ze vertrokken naar Zaltbommel. "Dat was voor ons het begin van een zoektocht naar een puurder en oprechter en misschien wel onthechter bestaan, dan het jachtige stadsbestaan", zei Rikkert in Andere Tijden.

Ter gelegenheid van hun 50-jarig jubileum werd vorig jaar het nummer 'Mooi geweest' uitgebracht: