Grote uitslaande brand verwoest restaurant Vlagtwedde

Een grote, uitslaande brand in Vlagtwedde in Groningen heeft een restaurant volledig verwoest. De brand is inmiddels onder controle, maar nog niet helemaal uit, meldt de brandweer op Twitter.

De brand ontstond tegen het einde van de avond in de keuken van Turks restaurant De Sultan. Na ongeveer een halfuur was de brand zo groot, dat de brandweer het pand als verloren beschouwde. "We zetten met man en macht in op de omliggende panden", meldde de brandweer toen.

Er moest een hoogwerker aan te pas komen om de brand te blussen. Momenteel worden de laatste brandhaarden geblust. De brandweer zegt dat niemand gewond is geraakt.