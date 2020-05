Facebook neemt gifjes-platform Giphy over

Facebook heeft het gifjes-animatieplatform giphy.com overgenomen. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios heeft Facebook er 400 miljoen dollar voor betaald. Het platform wordt geïntegreerd in Instagram, dat ook in handen van Facebook is.

Gifjes zijn korte zichzelf herhalende filmpjes met scenes uit films en tv-series die op sociale media worden gebruikt om emoties tot uiting te brengen, bijvoorbeeld blijdschap, verbazing of teleurstelling.

Facebook belooft dat de gifjes van Giphy ook voor andere sociale media dan Facebook en Instagram beschikbaar blijven.