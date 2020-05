Toch een beetje songfestival, 'mooi voor fans en vooral de artiesten'

Met chips klaar op de bank, of op een speciaal feestje in de kroeg. Of misschien wel in Rotterdam in Ahoy. Zonder corona zou morgen het songfestival weer gehouden worden. En na decennia zonder overwinningen, zou het evenement eindelijk weer eens in Nederland zijn. Zou, want er is wel corona.

Gelukkig voor de liefhebbers is er wel een alternatief. Bij gebrek aan een echte wedstrijd met publiek wordt in meer dan veertig landen de show Eurovision: Europe Shine A Light uitgezonden. Een verwijzing naar het nummer Love Shine A Light van Katrina and The Waves (winnaar in 1997).

De songfestival-hosts Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit presenteren de show, we spraken ze vanmiddag: