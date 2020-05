Een zaal vol Oekraïense draagmoederbaby's wacht op ouders

De lockdown in Oekraïne leidt ertoe dat baby's die door Oekraïense draagmoeders ter wereld zijn gebracht, niet door hun ouders worden opgehaald. Die ouders wonen bijna altijd in het buitenland en kunnen vanwege de lockdown Oekraïne niet in.

Op een video van een Oekraïens draagmoederbedrijf, dat op commerciële basis draagmoeders en stellen koppelt, zijn 51 pasgeborenen te zien die op hun ouders liggen te wachten. Volgens de Oekraïense ombudsvrouw voor de mensenrechten zijn het er bij andere bedrijven nog eens 50. Als er niets gebeurt, zitten we binnenkort met duizenden baby's, zei ze.