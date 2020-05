Politie pakt drie hoofdrolspelers op in Helmonds drugsnetwerk

De politie heeft een netwerk van drugsdealers opgerold in Helmond. Drie mannen van 24, 25 en 35 zijn aangehouden. Zij worden door de politie gezien als hoofdrolspelers in dit drugsnetwerk.

Agenten doorzochten vanmorgen twee huizen in Helmond. In beide woningen arresteerde de politie een verdachte. De derde man werd ook in zijn huis aangehouden.

De arrestaties volgen op een groot onderzoek naar drugshandel in het centrum van Helmond. Deze drie mannen worden daar voor een groot deel verantwoordelijk voor gehouden. Ook leverden ze drugs aan andere dealers, meldt Omroep Brabant.

In oktober 2018 arresteerde de politie al zeven mensen in een onderzoek naar drugshandel in Helmond. Eind vorig jaar nam het dealen weer toe, daarom startte een nieuw politie-onderzoek. In februari en april konden al straatdealers worden aangehouden.

Bij de actie van vandaag namen agenten ook een groot bedrag in contanten en een auto in beslag. In het onderzoek kreeg de politie ook meerdere gebruikers in beeld. Een aantal van hen is een zorgtraject aangeboden door de gemeente.