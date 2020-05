Toename stroperij door coronacrisis: 'Het is een gigantische crisis'

Natuurbeschermers zien wereldwijd een toename van stroperij door de coronacrisis. Toeristen betalen indirect voor de beschermingsprogramma's. Nu zij vanwege het coronavirus massaal wegblijven, is de geldstroom voor die programma's opgedroogd.

Tegelijk zien parkopzichters dat stropers steeds wanhopiger proberen om geld te verdienen, en dus meer risico nemen om een dier te doden.

"Onze mogelijkheden om op neushoorns te letten zijn verminderd", zegt Richard Vigne, directeur van een wildreservaat in Kenia, tegen persbureau AP.

Complete ramp

In zijn park lopen zo'n 130 zeldzame zwarte neushoorns. Vigne schat dat hij jaarlijks zo'n 2 miljoen dollar kwijt is aan het beschermen van de dieren tegen stropers. Maar alleen al dit jaar verwacht hij ruim 3 tot 4 miljoen dollar aan inkomsten mis te lopen. "Het is een complete ramp."

Dezelfde trend is zichtbaar in andere landen. Beschermingsorganisatie Panthera zegt tegen de Britse krant The Guardian bezorgd te zijn over de toegenomen jacht op katachtigen in Colombia. In de afgelopen weken werden zeker twee jaguars, een ocelot en een poema gestroopt in het Zuid-Amerikaanse land.

En in Botswana zijn zeker zes neushoorns gedood sinds het toerisme naar dat land stilligt. Daarnaast blijven stropers makkelijker ongezien, nu er aanzienlijk minder mensen in de parken zijn.

"We zijn honderden ogen en oren kwijt in het gebied", zegt Map Ives tegen het Amerikaanse CNBC. Hij runt een neushoornbeschermingsprogramma in Botswana. "Het is een gigantische crisis".

Honger en armoede

"Mensen op het platteland hebben opeens weinig anders dan natuurlijke hulpbronnen", zegt Colin Poole, directeur van de Wildlife Conservation Society (WCS) in Cambodja, tegen de BBC over de toename van stroperij.

In zijn land werden recent nog drie dode reuzenibissen gevonden, de nationale vogel van Cambodja. Hoogstwaarschijnlijk waren de dieren, waar er naar schatting nog zo'n 300 van zijn, vergiftigd.

Het Indiase persbureau IANS schrijft op basis van schattingen van natuurorganisaties dat in Sri Lanka dagelijks zo'n 600 wilde dieren en vogels worden gedood sinds het land in lockdown is. Stropers trekken nationale parken in vanwege de voedselcrisis en hoge werkloosheid. En in Bangladesh zouden vissers illegaal op zeldzame zoetwaterdolfijnen jagen.

WCS-directeur Poole pleit ervoor om de lokale bevolking te ondersteunen nu de inkomsten uit toerisme zijn weggevallen. "Zij zijn de laatste verdedigingslinie voor deze dieren. We moeten ervoor zorgen dat ze alternatieven hebben, zodat ze zich niet tot de natuur wenden om te overleven."