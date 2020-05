Drie maanden collegegeld terug bij vertraging afstuderen

Van Engelshoven benadrukt dat studenten het door de coronacrisis moeilijk hebben. "Ze zijn hun bijbaantjes kwijt, het onderwijs wordt op een andere manier ingericht. Heel veel dingen die studenten belangrijk vinden, kunnen even niet: niet naar het café, geen festivals deze zomer. En ook hun perspectief op de arbeidsmarkt is anders. Dus die groep heeft het echt zwaar. En daarom vind ik het belangrijk dat we de groep die nu onvermijdelijk vertraging heeft, compenseren."

500 miljoen euro

Het kabinet trekt in totaal bijna 500 miljoen euro extra uit voor het onderwijs. Daarvan gaat 200 miljoen naar de studenten die nu niet kunnen afstuderen. Er is ook 244 miljoen beschikbaar voor leerlingen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die achterstanden hebben opgelopen.

Scholen kunnen dat geld gebruiken om in de periode vanaf deze zomervakantie tot en met de zomervakantie in 2021 extra programma's aan te bieden, buiten het gewone onderwijs om. Ze kunnen daarvoor ook hulp van buitenaf inhuren, zoals van instituten die nu al 'zomerscholen' in hun pakket hebben.