Cultuur- en milieuorganisaties protesteren bij benoeming Brabantse gedeputeerden

Ook Extinction Rebellion protesteerde bij het provinciehuis. De actiegroep verzet zich tegen de plannen van het nieuwe provinciebestuur voor het klimaat- en milieubeleid. Niet economische groei, maar leefbaarheid moet een randvoorwaarde zijn van het beleid van de provincie, vindt de groep.

Vanwege de coronacrisis kon er niet met een grote groep tegelijk worden geprotesteerd. Daarom riepen de actievoerders op om een spijkerbroek in te leveren bij een verzamelpunt. Ze staan symbool voor de burgers die zich grote zorgen maken over de toekomst van al het leven op de aarde. De jeans lagen in een cirkel voor het provinciehuis.