Colombia doodt kopstuk guerrillabeweging ELN

De Colombiaanse luchtmacht heeft bij een bombardement een leider van de guerrillabeweging ELN gedood. De man opereerde onder de naam Mocho Tierra. Op zijn hoofd stond een prijs van 150.000 euro. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen op politiemensen en militairen en hield zich verder bezig met cocaïnehandel. Bij het bombardement kwamen mogelijk meer dan twintig ELN-leden om het leven.

De Colombiaanse regering was jarenlang verwikkeld in een bloedige oorlog met rebellen. Met de grootste guerrillagroep Farc werd een vredesakkoord gesloten, de gesprekken met het kleinere ELN liepen vast. Ruim een jaar geleden vielen er bij een aanslag door de ELN op een politieschool in Bogotá 22 doden.

De autoriteiten zeggen dat het ELN zijn operaties met drugshandel financiert. Mocho Tierrra runde enkele drugslijnen waarmee miljoenen werden verdiend.

In een gesprek met het Duitse persbureau DPA heeft voormalig president Santos kritiek op "de anti-drugsoorlog van de regering". Volgens hem kan die oorlog niet worden gewonnen. "Zolang drugs verboden blijven, zullen terreurgroepen er veel geld mee verdienen." Santos stelt dat deze inkomstenbron alleen kan opdrogen "als je de maffia de controle over de drugshandel afpakt".

Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld.