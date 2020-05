'Partnertoets verplicht bij nieuwe coronasteun zzp'er'

Zzp'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner kunnen vanaf volgende maand geen financiële 'coronasteun' meer krijgen. Dat meldt het Financieele Dagblad. Volgens de krant wordt in de verlenging van de 'Tozo-regeling' voor zelfstandigen waarschijnlijk een partnertoets ingevoerd.

De regeling is bedoeld voor zelfstandigen van wie het inkomen door de crisis onder het sociaal minimum daalt. De uitkering is per zzp'er maximaal 1500 euro per maand. De regeling loopt tot 1 juni, maar zal voor drie maanden worden verlengd. Omdat bij het maken van de eerste regeling snelheid boven zorgvuldigheid ging, stelde het kabinet tot nu toe weinig eisen aan de aanvragers.

Schriftelijke verklaring

Nu blijkt dat honderdduizenden zelfstandigen een beroep doen op de Tozo, wil staatssecretaris Van Ark de voorwaarden strenger maken en daarbij zal dus volgens het FD ook naar het inkomen van de partner van de aanvrager worden gekeken. Zelfstandigen die een beroep willen doen op de regeling zouden schriftelijk moeten verklaren dat hun partner onvoldoende inkomen heeft om op terug te vallen.

Volgende week worden de details van de nieuwe voorwaarden bekend, net als die van andere verlengde steunmaatregelen. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om de NOW-regeling die bedrijven subsidieert om hun werknemers te kunnen doorbetalen.

Minister Koolmees heeft al gezegd dat bedrijven die een beroep doen op die regeling geen dividend meer mogen uitkeren en ook geen bonussen meer uitbetalen of eigen aandelen inkopen. Hij is ook van plan de boete te schrappen voor bedrijven die ondanks de steun toch werknemers ontslaan.

Deze week werd ook duidelijk dat het kabinet flexwerkers die door de crisis hun baan hebben verloren tegemoet wil komen met een uitkering van 600 euro per maand.