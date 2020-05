Banken komen 171.000 getroffen ondernemers en consumenten tegemoet

De Nederlandse banken hebben sinds het uitbreken van de coronacrisis bijna 143.000 ondernemers en 28.000 consumenten financieel meer lucht gegeven. Ze kregen uitstel van aflossingen, konden leningen afsluiten of hebben meer kredietruimte gekregen. Daarmee is inmiddels ruim 11 miljard euro gemoeid. Dat is 4 miljard meer dan twee weken geleden. Dat blijkt uit een overzicht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Bijna 129.000 bedrijven hebben uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van 2,8 miljard euro. Ook zijn door de banken bijna 14.000 nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven. Die hebben een totale waarde van 8,6 miljard euro. Ruim 3000 van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie.

Volgens de NVB blijft de nood bij veel bedrijven hoog. Ze zien wel dat het aantal aanvragen van financiering afvlakt, maar dat zou later in de crisis weer kunnen toenemen. De banken zeggen dat het erop lijkt dat bedrijven afwachten met het aanvragen van een nieuwe lening.

Ondernemers waren eerder kritisch op de manier waarop banken extra kredieten afgeven via de BMKB-regeling, de borgstelling voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf. Banken zouden kredietaanvragen met die overheidsgarantie te streng beoordelen.

Betaalpauze

Aan consumenten hebben de banken ruim 18.000 keer een 'betaalpauze' gegeven voor het aflossen van hun hypotheek. Het gaat dan meestal om een pauze van één tot en met drie maanden. Ruim tienduizend huishoudens kregen een adempauze op een consumptieve lening. Het gaat daarbij in totaal om 72 miljoen euro.

Banken kunnen niet alleen een uitstel geven aan consumenten, maar ook leningen aanpassen of een betalingsregeling treffen. Het is daarbij volgens de NVB belangrijk dat goed wordt bekeken wat het beste past bij de persoonlijke situatie van de klant.