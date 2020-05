Republikeinse voorzitter inlichtingencommissie stapt op om FBI-onderzoek

Een belangrijke Republikeinse senator is opgestapt als voorzitter van de commissie voor inlichtingendiensten omdat wordt onderzocht of hij heeft gehandeld met voorkennis. De FBI was vandaag bij hem thuis en heeft op grond van een gerechtelijk bevel zijn telefoon in beslag genomen.

Richard Burr blijft naar eigen zeggen wel senator tot het einde van zijn termijn in 2023. Hij ontkent, maar zei dat hij opstapt als voorzitter omdat hij niet wil dat het onderzoek afleidt van het werk van de commissie.

Burr zou vertrouwelijke informatie hebben gebruikt om te voorkomen dat hij verliezen zou lijden door de coronacrisis. Hij en zijn vrouw verkochten 1,7 miljoen dollar aan aandelen in februari vlak voordat de financiële markten een duikvlucht maakten.

Er gaan verhalen over meer Republikeinse en Democratische senatoren die hun politieke voorkennis zouden hebben gebruikt om hun hachje te redden. Vooralsnog is Burr de eerste tegen wie een onderzoek is ingesteld.