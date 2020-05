Leerlingen blijven thuis om familie te beschermen: 'Heel jammer maar wel beter'

Gladys Miedema uit Heerlen behoort niet tot een risicogroep. Maar ze verwacht een tweede coronagolf en houdt haar kinderen thuis uit angst dat ze besmet raken. "Ik ben gewoon heel bang dat zij en ik ziek worden. Volgens mij vinden ze het niet zo erg."

Dus haar zoon van 7 krijgt huiswerk en een dagschema van school mee. Online heeft hij contact met leraren. Hij werkt met blokken en krijgt aan het eind een toets. Ook Miedema's 4-jarige dochter krijgt huiswerk. "Dat is nog echt leuk: knippen, plakken, eigenlijk alleen knutselen. Het liefst maakt ze elke dag huiswerk."

Met hun zusje van 3 spelen de kinderen voorlopig thuis en in de voor- of achtertuin. "En op straat als het rustig is, dat vind ik niet zo erg, maar niet met andere kinderen." Het enige waarvoor Miedema zelf de deur uit komt, is om boodschappen te doen.

De vader van de kinderen, van wie ze gescheiden is, heeft zware astma. "Hij was er nog meer tegen dat de kinderen naar school zouden gaan dan ik."

Huiverig voor boete

Ook Naomi uit Soest is astmapatiënt. Dat is de reden waarom ze haar twee dochters thuis houdt. "Het RIVM zegt dat wij geen risicopatiënten zijn, maar wereldwijd verschillen de meningen daar nogal over. Ik voel me niet veilig bij de versoepelde maatregelen."

Haar dochter van 6 maakt iedere dag huiswerk. Bang dat ze een achterstand oploopt, is Naomi niet. "En wat is er nu belangrijker, dat je met z'n allen gezond en veilig blijft, of dat je een achterstand krijgt die je wel weer inhaalt? Ik kies dan toch voor het eerste."

Naomi houdt er rekening mee dat haar kinderen thuis blijven totdat er een vaccin is. "Ik blijf risico lopen. Dus als mijn kinderen het oppikken of verspreiden en ik het krijg. Bovendien zou ik mijn dochter naar school moeten brengen en daar in contact komen met andere mensen. Ik ben er heel erg huiverig voor dat wij binnenkort te horen krijgen dat ze naar school moet en dat we anders een boete krijgen."