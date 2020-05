Meer vergiftigingen gemeld door ontsmettingsmiddelen, vooral bij kinderen

Desinfectiemiddelen voor handen, zoals gels of handalcohol, kunnen bij verkeerd gebruik leiden tot een vergiftiging. Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) zijn meer meldingen binnengekomen sinds de uitbraak van het coronavirus, toen mensen meer van deze middelen zijn gaan gebruiken.

Het aantal meldingen in maart en april is sterk toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Het waren er 76 tegen gemiddeld 16 in dezelfde maanden in de afgelopen vijf jaar.

In sommige gevallen kwam het desinfectiemiddel in de ogen terecht en enkele keren werd het gedronken in plaats van alcoholische drank. De meeste meldingen betroffen kinderen van 0 tot en met 4 jaar die het ontsmettingsmiddel te pakken kregen en een of meer slokjes ervan namen.

Alcoholvergiftiging

In handdesinfectiemiddelen zit ethanol (alcohol) en/of isopropylalcohol in concentraties oplopend tot 80 procent. Als kinderen ervan drinken, kan dat leiden tot een serieuze vergiftiging, zegt het NVIC.

Verschijnselen van alcoholvergiftiging zijn onder andere verwardheid, misselijkheid en braken, ontremming, spraakstoornissen, bewegingsstoornissen, hoofdpijn en sufheid. Bij kinderen kan ook een te lage bloedsuikerspiegel ontstaan. In ernstige gevallen kan het leiden tot een coma, ademhalingsproblemen, hartritmestoornissen en verzuring van het bloed.

De verschijnselen bij het binnenkrijgen van isopropylalcohol lijken op die van ethanolvergiftiging, maar kunnen langer aanhouden.

Vitaminen

Ook het aantal meldingen met klachten door het innemen van te veel multivitaminen- of mineralenpreparaten is toegenomen, van gemiddeld 87 in de voorgaande jaren tot 146 in maart en april van dit jaar. Ook hier ging het in de meeste gevallen (81 procent) over kinderen van 0 tot en met 4 jaar.

Bij eenmalige inname van te veel van deze preparaten, die mogelijk voor snoepjes worden aangezien, zijn er zelden ernstige symptomen. Bij grote hoeveelheden kan vooral vitamine A, vitamine D en ijzer 2+ schadelijk zijn. In de meeste gevallen blijven de klachten beperkt tot misselijkheid, braken en diarree.