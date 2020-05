Coronacijfers van 14 mei: 28 doden en 27 opnames gemeld

Het RIVM meldde vandaag 28 nieuwe corona-doden. Daarmee komt het totaal in Nederland op 5.590 overledenen van wie bekend is dat dit komt door covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Om te kunnen beoordelen of de verspreiding van het virus in Nederland aan het afnemen is, kijkt het RIVM vooral naar de nieuwe ziekenhuisopnames. Vandaag zijn 27 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. In totaal zijn er nu 11.457 mensen in Nederland die vanwege het coronavirus in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen.

Gemiddeld werden in de afgelopen week 51 coronadoden per dag gemeld. Het aantal van 28 van vandaag is dus onder het gemiddelde, maar er kan een grote vertraging zitten in de gerapporteerde sterfgevallen. Zo zijn van de 28 doden maar zeven gisteren en vandaag daadwerkelijk overleden; veel vandaag gemelde doden stierven in werkelijkheid al eerder, bijvoorbeeld vorige maand.

Bij ziekenhuisopnames loopt de registratie nog verder achter. Zo zijn er voor gisteren vooralsnog geen opnames gemeld en voor eergisteren zijn nog maar vier opgenomen patiënten geregistreerd. Tegelijkertijd worden nu nog opnames gemeld die teruggaan tot 14 maart.