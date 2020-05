Zeldzame vorst zo ver in mei: -3 graden en komende nacht wordt het nog kouder

Het was vannacht uitzonderlijk koud voor de tijd van het jaar. Op het vliegveld Eelde, in het noorden van Drenthe, vroor het drie graden. Dat is een evenaring van het record uit 1909 voor de tweede decade (de periode van 11 t/m 20 mei) van de maand mei. Dit jaar is er in die tweede decade al drie nachten op rij sprake van lichte vorst.

Lichte vorst in de eerste dagen van mei komt volgens weerbureau Weerplaza wel vaker voor, maar na IJsheiligen (11 t/m 14 mei) vriest het nog maar zelden. Toch wordt het komende nacht waarschijnlijk zelfs nog wat kouder dan vannacht omdat de lucht nog iets droger is geworden. Hoe minder waterdamp er in de lucht zit, hoe sterker die kan afkoelen.

Dankzij de droge lucht heeft bewolking ook de neiging om op te lossen. Zo ontstaat 's nachts dus een heldere hemel, waardoor het aardoppervlak optimaal zijn warmte verliest. Het gaat dan ook op uitgebreide schaal licht vriezen.

Op de koudste plaatsen wordt een minimumtemperatuur verwacht van -3 of zelfs -4 graden. Alleen in de kustgebieden blijft de temperatuur waarschijnlijk tussen de 1 en 4 graden boven nul.