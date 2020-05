Schipper krijgt fietsbrug niet onder de brug door

Het transport van een 145 meter lange fietsbrug naar Cuijk is gisteren vastgelopen op het Maas-Waalkanaal in Nijmegen. De schipper durfde niet onder een grote verkeersbrug door. Hij is omgekeerd. Vandaag doet hij een nieuwe poging.

"Van tevoren is natuurlijk gecontroleerd of het overal zou passen. Maar er zit altijd een beetje variatie in de maat", aldus projectleider Joop Hardeman van de gemeente Cuijk bij Omroep Gelderland. "Tijdens het varen bleek dat er onvoldoende marge overbleef om het erop te wagen."

De stalen fietsbug is gebouwd in Schiedam en ging dinsdag op transport naar Cuijk. Daar wordt hij onderdeel van een snelle fietsroute tussen Cuijk en Nijmegen.

De schipper heeft het transport aangemeerd bij een sluis, een stukje terug op het Maas-Waalkanaal. Daar zijn pompen aan boord gebracht. "Die zorgen ervoor dat er extra water in de pontons wordt gepompt. Het transport komt daardoor wat dieper in het water te liggen", aldus Hardeman. Later vandaag kan de fietsbrug dan alsnog onder de brug door, richting Cuijk.