Bombardement Rotterdam 80 jaar geleden vandaag vooral digitaal herdacht

Militair historicus Wouter van den Brandhof promoveerde recent aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de biografie Hitlers parachutistengeneraal. In het boek dat hij uitbracht staat de Luftwaffe-generaal Kurt Student centraal. Hij stond aan het hoofd van de Duitse parachutisten en luchtlandingstroepen. Deze troepen speelden een belangrijke rol bij de verovering van Nederland, inclusief het bombardement op Rotterdam.

Volgens Van den Brandhof heeft Student de mythe gecreëerd dat hij enkel een beperkt tactisch bombardement op Rotterdam wilde. "Over de intenties is geen absolute duidelijkheid, maar in zijn uitwerking is er eigenlijk geen twijfel", zegt de historicus. "Er was sprake van een oppervlaktebombardement in het hart van een dichtbevolkte stad met als gevolg heel veel burgerdoden. Dat is buitenproportioneel geweld. Het onderscheid tussen burgers en militairen was op de achtergrond geraakt."