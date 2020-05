'Nauwelijks minder verkeersdoden door coronacrisis, ouderen verongelukken vaker'

Het aantal doden in het verkeer is tussen half maart en eind april nauwelijks afgenomen, hoewel het aantal verkeersongelukken bijna halveerde. Dat schrijft het AD op basis van cijfers van de politie en verkeersbureau VIA.

Tussen 16 maart en 26 april kwamen 62 mensen om in het verkeer. In dezelfde periode de afgelopen drie jaar waren het er gemiddeld 65. Het totaal aantal ongevallen schommelt in deze periode al jaren rond de 11.500. Nu waren dat er maar 6245.

Bij de leeftijdsgroep 70-80 jaar was een "enorme stijging" te zien, zegt een VIA-verkeerskundige in de krant. De kans dat zij bij een ongeluk kwamen te overlijden, steeg met 70 procent. De slachtoffers waren veelal mensen die omkwamen op een elektrische fiets.

Kinderen spelen meer buiten

Ook veertigers, die meer gingen fietsen en motorrijden, en kinderen onder de tien verongelukten vaker. De laatste stijging is waarschijnlijk te verklaren doordat de kinderen niet meer naar school gingen en vaker buiten speelden.

De hoogste verkeerspolitieagent, Paul Broer, zegt in het AD dat het erop lijkt alsof mensen door de rust op de weg minder goed opletten. "Het verkeersbeeld is compleet veranderd. Het lijkt een beetje de sfeer van de autoloze zondagen van vroeger. In het normale drukke verkeer kijkt iedereen drie keer om zich heen, dat lijkt nu minder."