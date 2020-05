Coronacijfers van 13 mei: 52 doden en 52 ziekenhuisopnames

Het RIVM wijst er daarbij op dat de dagelijks gemelde cijfers kunnen achterlopen: sterfgevallen worden soms pas na een aantal dagen doorgegeven door de GGD's. Wat opvalt is dat vandaag ook veel nieuwe ziekenhuisopnames zijn gemeld van mensen die al in maart of april in het ziekenhuis zijn opgenomen. Van de 52 nieuw gemelde ziekenhuisopnames gaat het slechts 11 keer om een patiënt die de afgelopen dagen is opgenomen.

Nog steeds sterven er meer mensen in verband met het coronavirus dan terug te vinden is in de officiële RIVM-cijfers. In de week van 27 april tot en met 3 mei overleden er volgens het CBS 550 mensen meer dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar. In diezelfde week kreeg het RIVM 400 meldingen van overlijdensgevallen van mensen die positief waren getest op corona.

Dat betekent dat er vermoedelijk tenminste 150 mensen niet in de RIVM-statistieken terug te vinden waren. Vermoedelijk is het werkelijke aantal nog iets hoger: het CBS verwacht nog zo'n 40 tot 80 'nameldingen' van overledenen in dezelfde week.