Maaier kortwiekt per ongeluk natuurproject in Amsterdams park

Een aannemer in Amsterdam heeft per ongeluk een natuurproject voor onder meer bijen, vlinders, libellen en vleermuizen vernield. Een ecoloog van de gemeente en tientallen buurtbewoners hebben dik twee jaar gewerkt aan twee natuurvriendelijke oevers in het Gijsbrecht van Aemstelpark in stadsdeel Buitenveldert. Een deel daarvan is nu weggemaaid. Het gaat naar verwachting twee jaar duren voordat de fout weer is hersteld.

Het Gijsbrecht van Aemstelpark is een brede groenstrook die loopt van het Amsterdamse Bos tot het Amstelpark. De twee natuurvriendelijke oevers van beide zo'n 500 meter lang zijn aangelegd om de twee parken te verbinden voor zeldzame bijensoorten, vogels, vlinders, vleermuizen en op den duur ook kleine zoogdieren, zoals marters en wezels.

"Ik baal ervan", zegt de betrokken ecoloog. "Ik heb er met hart en ziel aan gewerkt, samen met bewoners. Ik vond het geweldig dat dames uit Buitenveldert met zweet op hun rug onkruid stonden te wieden. Ik vind het spijtig dat we twee jaar terug zijn gezet en vind het heel vervelend dat de bijenstand hier niet mee geholpen wordt. Dit project was juist bedoeld om de biodiversiteit te vergroten."

Duizenden euro's schade

De gemeente heeft 120.000 euro gestoken in het project. De schade ligt naar schatting tussen de 5.000 en 10.000 euro. Niet alles is verwoest, zegt de ecoloog. De maaier is alleen over het talud gegaan, waar 'bloemrijk grasland' staat. "Gelukkig heeft hij de oevervegetatie laten staan, want dan had hij ook de nesten van broedende vogels kunnen raken."

Om het pas ingezaaide gebied te beschermen, stond er tot vorig jaar nog een hekje omheen. Omdat het nu gemaaide bloemrijke grasland duidelijk verschilt van een gewoon gazon, vraagt de ecoloog zich af hoe de maaier de fout heeft kunnen maken. Er staat bovendien een informatiebord aan het begin, of eind, van de maairoute, mailt een verbolgen buurtbewoner.

Bekijk hier de foto's van onder meer het informatiebord: