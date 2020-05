Oplossing voor vso-leerlingen: tot januari vier keer kans op halen diploma

Wie zit er op een vso-school?

Het voorgezet speciaal onderwijs is de middelbare school voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Het gaat om kinderen met een lichamelijke handicap, een leerstoornis, een langdurige ziekte of psychische- of gedragsproblemen. In het vso zitten ongeveer 37.000 leerlingen.

Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs doen staatsexamen. Dat bestaat uit twee verplichte onderdelen: het centraal examen en het college-examen. Het centraal examen is geschrapt, net als in het overige voortgezet onderwijs, maar minister Slob wil het college-examen, dat mondeling wordt afgenomen, wel laten doorgaan.