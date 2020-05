Rotterdamse politie opent speciaal telefoonnummer voor melden vuurwapens

De politie in Rotterdam lanceert een mobiel telefoonnummer voor tips die leiden tot de vondst van vuurwapens. Een tipgever kan daarvoor maximaal 750 euro krijgen.

In Rotterdam kunnen mensen al sinds oktober vorig jaar een beloning krijgen als dankzij hun informatie vuurwapens worden gevonden. De politie, gemeente en het Openbaar Ministerie willen zo het vuurwapengeweld in de havenstad terugdringen. Tot nu toe is er vier keer geld uitgekeerd.

"De tipgeldregeling is helaas nog weinig gebruikt de afgelopen maanden", zegt Mohammed Mouch, binnen de politie verantwoordelijk voor de aanpak van illegale vuurwapens. "Dat kan zijn omdat de regeling nog niet genoeg bekendheid heeft. Het kan ook zijn dat mensen het spannend vinden om zich te melden of angst hebben dat hun gegevens openbaar worden."

Ongrijpbare handel

Vanaf nu is het mogelijk om een mobiel nummer bellen waar je tips kunt inspreken op de voicemail, meldt Rijnmond. Het ingesproken bericht komt binnen bij het Team Criminele Inlichtingen, een afdeling die is gespecialiseerd in het afschermen van informanten. Die informatie is ook voor de rest van de politie-organisatie vertrouwelijk.

"Uiteraard doen we ook nog steeds onderzoek naar de wapenhandel en pakken we dit aan, waar mogelijk is. Maar het is een grote en deels ongrijpbare handel en om er tegen op te treden, moeten we onderzoek doen naar het aanbod, maar ook strijden naar wat er al in omloop is. En op dat punt zijn die tips van burgers van cruciaal belang. We moeten het samen doen", zegt Mouch.

Afgelopen week vonden er in de regio Rotterdam vijf schietpartijen plaats, waarvan één met dodelijke afloop.

Vorig jaar konden Rotterdammers twee weken lang vrijwillig hun wapens inleveren zonder daarvoor vervolgd te worden. Er werden toen honderden wapens ingeleverd.