Surfwereld rouwt om omgekomen surfers Scheveningen

De maker van dat bord, Bas Spaans, is overweldigd door de vele reacties die hij krijgt op zijn post op Instagram. "Ik had niet gedacht dat het zo hard zou gaan. Ik heb een stormloop van reacties gekregen."

Zijn buurman, die een strandtent heeft, benaderde hem en zei "zullen we samen een vlag maken?" Spaans, die grafisch ontwerper is, had al meteen in zijn hoofd hoe het eruit zou komen te zien. "Uiteindelijk hebben we er een bord van gemaakt, dat geprint is door een kennis van ons. Dat hebben we toen bij The Shore opgehangen, zodat mensen daar hun bloemen kunnen neerleggen."

Het drama gebeurde in feite bij Spaans voor de deur. Hij kijkt uit over het strand en het havenhoofd en heeft er vroeger zelf ook veel gesurft. "Er gebeurt natuurlijk wel eens vaker wat, zo kan het wel eens gebeuren dat een dronken Duitser het water ingaat en verdrinkt, maar nog nooit met dit soort aantallen. Het is een zwarte dag voor Scheveningen."

Veel surfers bevriend met redders KNRM

Uit het hele land komen geschokte reacties op het drama voor de Scheveningse kust. De Holland Surfing Association schrijft op zijn website in diepe rouw te zijn en spreekt zijn dank uit aan "de reddingswerkers (KNRM, brandweer, politie) die alles in het werk hebben gesteld en onophoudelijk met man en macht hebben gezocht".

Ook bij de KNRM kwam de klap hard aan, schrijft de organisatie op zijn site. "Veel surfers zijn bevriend met de redders van de KNRM en andere hulpverleners die te hulp zijn geschoten. Uit de surfcommunity in Scheveningen komen de laatste jaren veel nieuwe vrijwilligers, om het team van de reddingbootbemanning versterken. De onderlinge band is hecht en dat maakt deze ramp zwaar voor alle betrokkenen."