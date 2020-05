Klanten IKEA gewond door gootsteenontstopper in fles handgel

Meerdere klanten en een medewerker zijn zaterdag bij IKEA in Haarlem gewond geraakt nadat ze dachten hun handen bij de ingang ontsmet te hebben met handgel. In de fles bleek gootsteenontstopper te zitten.

De politie en ambulancepersoneel zijn ter plaatse geweest. Twee personen bij het warenhuis hadden last gekregen van hun handen en de ademhaling na het gebruik van de vermeende handgel.

De twee klanten en een medewerker van het bedrijf zijn vervolgens plaatselijk behandeld door ambulancepersoneel. "De fles was bijgevuld door de schoonmaakster die de Nederlandse taal niet helemaal beheerst, en de flessen lijken op elkaar", zegt een woordvoerder van de politie.

IKEA zegt in een reactie dat het nog inventariseert hoeveel mensen er in aanraking zijn gekomen met de vloeistof. Vooralsnog is dat bij minder dan tien gevallen bekend. "We vinden het heel erg dat dit gebeurd is. We staan voor een veilige winkelomgeving, en dit had niet mogen gebeuren." Het bedrijf zegt contact te hebben met de slachtoffers. "Wij bieden uiteraard onze excuses aan."

De woordvoerder weet nog niet precies wat de lichamelijke gevolgen van de fout zijn. IKEA roept iedereen die nog niet in beeld is en in aanraking is gekomen met de vloeistof contact op te nemen.