Geen corona-uitkering voor Nederlandse ondernemers die net over de grens wonen

Smeets voldoet verder aan alle eisen om in aanmerking te komen voor de TOZO, de Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers die het kabinet speciaal vanwege de coronacrisis in het leven riep. Zijn bedrijf staat in Nederland ingeschreven, hij betaalt in Nederland belasting, en dat z'n inkomsten wegvielen is een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis.

"Ons blad wordt gratis verspreid in theaters en musea, maar die zijn nu dicht. Onze adverteerders zitten ook allemaal in de cultuursector, maar alle voorstellingen en exposities zijn geannuleerd, dus niemand adverteert nog."

Zoals Smeets zijn er zo'n 10.000 ondernemers met een zaak in Nederland en een huis in België of Duitsland. Ze betalen het grootste deel van hun belastingen en sociale premies in Nederland, omdat ze hier hun geld verdienen. Voor België en Duitsland was het daarom al snel duidelijk: deze mensen kunnen geen uitkering aanvragen in het land waar ze wonen. Ze hebben er immers ook nooit belasting betaald.

'Nederland moet betalen'

Maar ook Nederland weigert te betalen. Staatssecretaris Van Ark (VVD) ziet de TOZO als een bijstandsuitkering. Veel andere uitkeringen moeten volgens EU-recht door Nederland aan grensondernemers worden betaald, maar bijstandsuitkeringen vallen daar niet onder. En dus krijgen de ondernemers niets.

Of die Nederlandse redenering standhoudt bij de rechter is de vraag maar regeringspartij CDA ziet het liever niet zo ver komen. Nederland moet gewoon betalen.

"Wij kunnen vanuit Nederland blijven zeggen: iedereen is gek behalve wij, maar daar heeft niemand iets aan," zegt Europarlementariër Jeroen Lenaers. "Ik denk dat het in deze situatie heel eerlijk is als mensen die in Nederland belasting betalen, en in Nederland sociale zekerheid afdragen, ook in Nederland geholpen worden als het erop aankomt."