Door rustig weer en coronamaatregelen steken meer migranten het kanaal over

De laatste maanden wagen weer steeds meer migranten de oversteek van Frankrijk naar Engeland in bootjes over het Kanaal. De Franse en Britse kustwacht onderscheppen er maandelijks zo'n 700. De toename heeft indirect te maken met de coronamaatregelen.

Vorig jaar was al sprake van een stijging, maar dit jaar blijken nog meer migranten over te varen. De Franse kustwacht pikte de afgelopen tijd gemiddeld zo'n 320 migranten per maand op, blijkt uit cijfers opgevraagd door de correspondent Frank Renout. Dat is 67 procent meer dan vorig jaar. De Britse autoriteiten geven geen officiële cijfers, maar nieuwssite Aol heeft uitgerekend dat er in zes weken meer dan 600 bootvluchtelingen zijn onderschept door de Britse kustwacht. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met begin dit jaar.

Dat zijn alleen de migranten die in een bootje worden onderschept, benadrukt Renout in het NOS Radio 1 Journaal. "Hoeveel vluchtelingen erin slagen de overtocht te maken weten we niet, want die zien we niet."

Gammele bootjes

Een van de redenen dat zoveel migranten de gevaarlijke oversteek wagen, is het relatief rustige weer van de afgelopen tijd. "Weinig wind en weinig regen, dat is de veiligste manier om in gammele rubberbootjes het Kanaal over te komen", zegt Renout. Maar wat ook speelt: het coronavirus. Het verkeer via de veerboten en via de tunnel onder het Kanaal is aan banden gelegd vanwege alle quarantainemaatregelen. Dus stiekem meereizen met vrachtwagens of treinen is moeilijk. Het water opgaan is dan eigenlijk nog de enige optie voor migranten die naar Engeland willen."