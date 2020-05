Defensie zoekt naar lichaam vijfde surfer Scheveningen

Defensie zoekt vandaag naar de stoffelijke resten van de vijfde surfer die in Scheveningen is omgekomen. Volgens een politiewoordvoerder probeert Defensie met inzet van technische middelen het lichaam onder water te vinden.

Hulpdiensten probeerden vanochtend al te zoeken naar het 23-jarige slachtoffer uit Delft. Volgens de politie was er in alle vroegte mogelijk iemand gezien in het water, waarop een zoekactie op touw werd gezet.

Maar na een uur werd die actie gestaakt omdat er niemand was gevonden. De Delftenaar werd gisteren nog in het water gezien, maar hulpverleners konden er toen niet bij komen. Het lichaam is door de stroming en golven meegenomen.

Er werd vanaf het strand gezocht, maar ook op het water zelf: