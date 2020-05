Oorzaak vuurwerkramp twintig jaar later nog steeds niet duidelijk

Twintig jaar na de vuurwerkramp is nog steeds niet duidelijk wat er die middag precies is misgegaan en wie daarvoor verantwoordelijk was. Directeur Rudi Bakker van SE Fireworks heeft het nog steeds zwaar als hij praat over die bewuste zaterdag, zegt hij tegen RTV Oost. "Er is iets gebeurd en iedereen wil daarvoor iemand aanwijzen."

Bakker en mede-eigenaar Willie Pater zijn in 2003 veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf voor het bezit van illegaal vuurwerk, milieuovertredingen en schuld aan de ramp. "Vanaf dat moment dacht iedereen: die van S.E. Fireworks zijn de boosdoeners." Op straat werd ik uitscholden en kreeg verwensingen naar m'n hoofd geslingerd. Ik heb het vaak genegeerd, maar het raakte me wel. Wij waren een jong gezin en hadden een mooie toekomst voor ons. Net als alle andere gezinnen die zijn geraakt was alles binnen een seconde veranderd. Wat dat met je doet is met geen pen te beschrijven."

Klokkenluider en oud-Europarlementariër Paul van Buitenen verdiepte zich jarenlang in de ramp en schreef er een 1400 pagina's tellend rapport over. Daarin komt hij tot de conclusie dat de overheid zichzelf van begin af aan wilde vrijpleiten en zaken in de doofpot stopte, onder meer uit angst voor torenhoge schadeclaims.

Volgens de klokkenluider ligt de echte oorzaak van de ramp in de slechte regelgeving voor de opslag van vuurwerk, waardoor verkeerde classificaties en veiligheidsvoorschriften werden gehanteerd.

Hij belooft vandaag, op de dag van de herdenking, met een lijst namen naar buiten te komen van personen die, volgens hem, echt betrokken waren bij de vuurwerkramp.

Directeur Bakker hoopt dat er door de conclusies van Van Buitenen een herziening van z'n strafzaak komt. "Voor alle nabestaanden, (indirect) betrokkenen en voor ons hoop ik dat er duidelijkheid komt over die ene vraag: wat is er precies gebeurd? Zodat iedereen het kan afsluiten."

Herdenking

De twintigste herdenking van de vuurwerkramp in Enschede wordt vanwege de coronamaatregelen aangepast. De burgemeester en de voorzitter van het herdenkingscomité brengen een bezoek aan het monument in de getroffen wijk Roombeek. Mensen mogen op persoonlijke titel bloemen bij het gedenkteken leggen. En tussen 15.25 en 15.35 uur, het tijdstip van de explosies, luiden in Enschede de klokken.