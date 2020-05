Rust bij marechaussee op Schiphol: één bolletjesslikker in anderhalve maand

De Koninklijke Marechaussee werkt nauw samen met de douane en maakt vandaag ook de criminaliteitscijfers over 2019 bekend. Vorig jaar mochten 2800 mensen het land niet in, onder meer omdat ze valse papieren hadden of een ongeloofwaardig verhaal. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van 2018. De marechaussee wijt dat aan effectievere opsporing.

Andere zaken kwamen vorig jaar juist minder vaak voor. Er zijn minder drugskoeriers aangehouden: 541 tegenover 703 in 2018. Ook het aantal diefstallen daalde flink. Er waren minder zakkenrollers actief op Schiphol en er werd minder bagage gestolen. Het aantal winkeldiefstallen bleef wel bijna gelijk. Achter de douane werden 60 mensen aangehouden voor winkeldiefstal.

Tientallen mensen kregen een gebiedsverbod voor Schiphol nadat ze overlast hadden veroorzaakt. Net als nu in coronatijd was de marechaussee ook het afgelopen jaar veel tijd kwijt aan meldingen van overlast door daklozen en verwarde personen. In totaal ging het om ruim 1000 incidenten.