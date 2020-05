Opnieuw grote cocaïnevangst in Costa Rica met bestemming Rotterdam

De politie in Costa Rica heeft voor de tweede keer in een paar maanden tijd een grote hoeveelheid drugs onderschept die bedoeld was voor Nederland. In de haven van Limón werd meer dan 1250 kilo cocaïne gevonden.

De drugs werden bij een controle ontdekt tussen een lading ananassap en zaten verpakt in 1250 pakketjes van een kilo per stuk. De container met de cocaïne had als bestemming de haven van Rotterdam.

In februari onderschepte de Costa Ricaanse politie ook al een grote lading drugs op een schip dat naar Nederland zou varen. In een container met sierbloemen werd toen 5000 kilo cocaïne gevonden.

Op Twitter hebben de autoriteiten een video gedeeld van hun vangst: