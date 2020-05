Gedupeerden toeslagenaffaire: er zit geen schot in de zaak

Gedupeerden van de toeslagenaffaire voelen zich opnieuw aan het lijntje gehouden door de Belastingdienst. Enkele tientallen ouders klagen in een brief aan staatssecretaris Van Huffelen dat er te weinig schot in hun zaak zit. "Nu zakt de moed ons in de schoenen", schrijven ze.

De ouders zijn door de Belastingdienst ten onrechte van fraude met toeslagen voor kinderopvang beschuldigd en moesten zo veel geld terugbetalen dat ze in financiële problemen kwamen. Staatssecretaris Snel trad vanwege de kwestie af.

De nieuwe staatssecretaris, Van Huffelen, beloofde de zaak op te lossen en ging met de gedupeerden in gesprek. "Wij hadden goede moed na de beslissing om voor veel mensen de schade te gaan herstellen. Inmiddels herbeleven we de afstandelijke en bureaucratische behandeling van de Belastingdienst."

Klap in het gezicht

De ouders schrijven dat ze nog steeds niet weten waar ze precies aan toe zijn. "Als we bellen krijgen we weer weinig antwoord, we moeten weer afwachten." Vorige week kregen ze naar eigen zeggen een standaardbrief van de Belastingdienst dat ze nog langer moeten wachten op hun gegevens. "Standaardbrieven hebben we jaren gekregen, dit was echt weer een klap in het gezicht."

De briefschrijvers roepen Van Huffelen op om snel duidelijkheid te verschaffen. "U gaf ons uw woord. Geef ons ons leven terug door ons weer te zien als mensen. Velen van ons zitten nog steeds in ernstige financiële problemen en met schade door wat er is gebeurd. Zorg dat juist zij snel duidelijkheid krijgen."

De brief is ondertekend door 28 gedupeerden die zich actief hebben bemoeid met de kwestie. De meesten van hen waren aanwezig bij de debatten in de Tweede Kamer. Sommigen verschenen eerder in de media.