Explosie in flat Groningen na melding gaslek

In een flatgebouw in de Groningse wijk Beijum is een gasexplosie geweest in een appartement. Na de explosie brak brand uit. Volgens de brandweer is de pui van het gebouw beschadigd, maar is het pand verder stabiel. Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend.

De hulpdiensten waren al bij het flatgebouw vanwege een melding over een gaslekkage in het gebouw. Op beelden is te zien dat er een explosie is op het moment dat brandweermensen een ruit inslaan. Zij raakten niet gewond, maar zijn wel geschrokken.

Een woordvoerder van de brandweer zegt dat er weloverwogen is gehandeld. "We hebben eerst zorgvuldig metingen verricht, en daarna is besloten dat de woning geventileerd moest worden om ook gevaar voor de omgeving te voorkomen", zegt hij. "We waren op onze hoede." Alle omwonenden waren op het moment van de explosie al hun huis uit.

Buren zeggen bij RTV Noord dat er in de woning een vrouw woonde. De hulpdiensten vragen nieuwsgierigen weg te blijven.

De hulpdiensten waren al bij het gebouw, toen er een explosie gebeurde: