Kamer wil dat Slob vso-eindexamen afblaast, minister verzet zich

De Tweede Kamer en minister Slob van Onderwijs hebben een hoogoplopend conflict over het eindexamen in het voortgezet speciaal onderwijs. Dat is de opleiding voor middelbare scholieren met een lichamelijke of psychische beperking.

Slob wil dat deze leerlingen eindexamen doen, in de vorm van een mondeling examen. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat niet. De minister moet morgen voor een spoeddebat naar de Tweede Kamer komen.

Goede voorbereiding

Voor middelbare scholieren op alle reguliere scholen zijn de centrale examens vanwege de coronacrisis wel geschrapt, omdat een goede voorbereiding alléén via online-onderwijs niet mogelijk was.

Veel partijen in de Tweede Kamer dringen ook aan op het afblazen van het eindexamen voor vso-leerlingen. Ze hebben vanaf medio maart alleen online les gehad en hebben zich, ook vanwege hun aandoening, niet goed kunnen voorbereiden op hun examen.