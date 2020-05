Bestuur 50Plus zet aangifte tegen Van Brenk door

Het hoofdbestuur van 50Plus en voorzitter Dales persoonlijk hebben bij de politie aangifte van smaad en laster gedaan tegen fractievoorzitter Van Brenk. Dales had vorige week al aangekondigd dat hij dat zou doen als ze eerdere uitlatingen niet terug zou nemen. Van Brenk weigert dat.

Het bestuur vindt dat Van Brenk diverse keren over de schreef is gegaan. Ze zei onder meer dat het partijbestuur bezig is de partijkas te plunderen en dat de voorzitter veel gerechtelijke procedures heeft ingezet die veel geld kosten.

Beschuldiging van zeer ernstig strafbaar feit

Dales vindt de uitspraken van Van Brenk tendentieus; volgens hem beschadigen ze de eer en goede naam van de leden van het hoofdbestuur als geheel, maar ook die van hem als privépersoon: "Van Brenk beschuldigt het partijbestuur en de leden van het plegen van een zeer ernstig strafbaar feit, dat deze leden nimmer hebben begaan en waarvan ze weet dat het niet waar is", staat in de aangifte.

Volgens Dales is het hoofdbestuur recent één keer bij een rechtszaak betrokken geweest, als gedaagde, en heeft verder de advocaat van 50Plus een aantal brieven gestuurd naar partijleden die zich volgens hem schuldig hadden gemaakt aan laster.

Dales en Krol allebei weg

50Plus verkeert in een diepe crisis: na allerlei ruzies maakten Dales en de overige leden van het hoofdbestuur ruim twee geleden hun vertrek bekend en vorige week stapte ook partijleider en fractievoorzitter Krol op: hij is inmiddels de Partij voor de Toekomst begonnen.

Als fractievoorzitter is Krol opgevolgd door Van Brenk. Dales blijft aan als partijvoorzitter, totdat er een nieuw bestuur is gekozen.