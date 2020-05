Grote hoeveelheid schuim bracht ervaren surfers Scheveningen in problemen

De verslagenheid in de surfwereld is groot. "Ik voel me intens verdrietig'', zegt Tobias van Tellingen, die het weer in kaart brengt voor duizenden surfliefhebbers in Nederland. Gisteren raakten surfers in Scheveningen in de problemen, waardoor vijf mensen zijn overleden.

Veel is nog onduidelijk over het ongeval. De slachtoffers zouden zijn gaan bodysurfen in het water. Dat is een surfsport waarbij je zonder surfplank in het water ligt. Vast staat wel dat de slachtoffers geen onervaren sporters waren. "Dit waren echte waterratten, ze hadden alle papieren'', zegt Niek Taat, mede-eigenaar van een surfschool op het Scheveningse strand.

Verslaggever Tanja Braun was vanochtend op het strand tijdens de zoekactie naar de slachtoffers: