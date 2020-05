Nachtwacht wordt door coronacrisis later gerestaureerd

De Nachtwacht in het Rijksmuseum in Amsterdam wordt pas in januari gerestaureerd. Het was de bedoeling om al in augustus te beginnen met de restauratie van het schilderij van Rembrandt, maar vanwege de coronaregels lukt dat niet.

Om te kunnen voldoen aan de regel om anderhalve meter afstand te houden, kunnen in de glazen ruimte in het museum maar twee mensen tegelijk aan het schilderij werken.

Het werk aan de Nachtwacht begint morgen weer. Er wordt nu nog uitgebreid onderzocht hoe het doek moet worden gerestaureerd. Ook de afgelopen twee maanden is al uitgebreid onderzoek gedaan, vanuit huis door de restaurateurs.

Geen tijdsdruk

De medewerkers van het Rijksmuseum nemen ruim de tijd voor het onderzoek, zegt een woordvoerder tegen persbureau ANP. "We kunnen dit maar een keer doen en dat moet goed, dat zijn we verplicht aan de hele wereld. We willen onszelf dan ook niet opzadelen met tijdsdruk."

Op de website van het museum is vandaag een zeer gedetailleerde foto van Rembrandts schilderij uit 1642 geplaatst. Door ver in te zoomen, zijn de penseelstreken en zelfs pigmentdeeltjes in de verf te zien.

Het is nog niet duidelijk wanneer de restauratie van de Nachtwacht klaar is.