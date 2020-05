Rechten van verdachten onder druk door corona, zeggen advocaten

De rechten van verdachten komen op het politiebureau in het geding, waarschuwt de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) in een brief aan de politie. Volgens de advocaten is het in veel politiebureaus onmogelijk om genoeg afstand te bewaren met de verdachte.

Voordat een verdachte verhoord wordt door de politie, heeft diegene de mogelijkheid om met zijn advocaat te spreken. Maar omdat de afstand moeilijk te bewaren is, is het recht op rechtsbijstand moeilijk te waarborgen, zegt Jeroen Soeteman, voorzitter van de NVSA. Volgens de vereniging is dat bij de helft van de politiebureaus het geval, bevestigt de NVSA na een artikel in Trouw.

"Stel je voor: zo'n spreekruimte is klein, een ruimte van 2,5 bij 2,5 meter met tafels en stoelen", zegt Soeteman. "De verdachte is net gearresteerd en je hebt een halfuur de tijd om te praten. Dat is niet lang, die tijd wil je besteden aan de zaak, en niet aan diegene zijn gezondheid en de afstand."

Plexiglas

Volgens de advocaten hangt er in de verhoorruimtes regelmatig wel een stuk plexiglas tussen de politie en de verdachte, maar niet tussen de verdachte en de advocaat. Daardoor worden de gesprekken tussen de advocaten en hun cliënten in veel gevallen een afweging tussen gezondheid en het recht op rechtsbijstand, zegt de NVSA.

Strafrechtadvocaat Tjalling van der Groot ziet dat het bij veel politiebureaus goed gaat, maar dat de afstand bij veel andere bureaus niet te bewaren valt. "Voor mij is de keus snel gemaakt: ik ga erbij zitten. Maar dan heb je dus wel een niet-wenselijke afstand met je cliënt."

Ook zijn collega Patrick van der Meij merkt dat anderhalve meter afstand houden vaak niet te doen is. "Het is redelijk dramatisch gesteld", zegt hij. "Je zit in een heel klein hokje met iemand die je nog nooit eerder gezien hebt. En dan breng je jezelf in gevaar, want je wil toch je werk doen."

De korpsleiding van de politie heeft nog niet gereageerd op vragen van de NOS. Tegen Trouw zegt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland dat er voorrang is gegeven aan het beschermen van de eigen mensen en het voor burgers mogelijk maken om veilig aangifte te doen op het bureau.

Muren doorbreken

De situatie zou kunnen worden opgelost door nog een stuk plexiglas op te hangen, of door grotere ruimtes op het bureau beschikbaar te stellen. "Desnoods moeten er muren doorbroken worden, want dit is onwerkbaar", zegt Soeteman. "En als er één stuk plexiglas kan worden opgehangen, dan kunnen er ook twee komen."

Vaak wordt door de politie geadviseerd om de gesprekken telefonisch te doen, zegt de NVSA. Maar ook dat is onwerkbaar, aldus de advocaten. "Je moet je voorstellen dat een verdachte soms voor de eerste keer wordt gearresteerd, die heeft zijn advocaat nog nooit eerder gezien", zegt Soeteman. "Dat eerste vertrouwen krijg je niet aan de telefoon."