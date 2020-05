Israëlische militair gedood op Westelijke Jordaanoever

Een Israëlische militair is vanochtend gedood op de Westelijke Jordaanoever. Hij werd geraakt door een steen die vanaf een gebouw naar beneden gegooid werd, meldt het Israëlische leger.

Het incident gebeurde in een dorp bij de Palestijnse stad Jenin, in het noorden van de bezette Westoever. Het Israëlische leger was daar naar eigen zeggen voor de arrestatie van vier verdachten. De daders van de aanslag zijn nog spoorloos.

Israëlische politici betuigden hun steun aan de familie van het 21-jarige slachtoffer en beloofden de daders te pakken. "De lange arm van Israël zal de terrorist bereiken en met hem afrekenen", zei premier Netanyahu.

Mogelijke escalatie

Het komt niet zo vaak voor dat Israëlische militairen omkomen door Palestijns geweld, zegt correspondent Ties Brock. "Voor het laatst gebeurde dat in augustus. Dit is dus vrij uitzonderlijk, en mogelijk leidt het tot een escalatie."

Dit jaar werden al wel meer dan tien Palestijnen gedood door Israëlische veiligheidstroepen. De meesten van hen stierven bij pogingen tot aanslagen of bij botsingen met het Israëlische leger.