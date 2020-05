Gewapende mannen vallen AzG-kliniek Kabul aan, meerdere doden

In de Afghaanse hoofdstad Kabul hebben gewapende mannen een kraamkliniek van Artsen zonder Grenzen aangevallen. Daarbij zouden ook explosieven tot ontploffing zijn gebracht. Volgens de eerste berichten zijn er zeker acht doden en een onbekend aantal gewonden.

Afghaanse veiligheidstroepen hebben het gebouw omsingeld en een onbekend aantal vrouwen en baby's veilig naar buiten gebracht.

IS en Taliban

Het ziekenhuis staat in het oosten van Kabul. Daar zijn de afgelopen maanden geregeld aanslagen gepleegd door IS. Of die terroristen ook nu verantwoordelijk zijn, is niet bekend. De Taliban, die ook actief zijn in het gebied, hebben gezegd dat zij in elk geval niet achter de aanslag zitten.

Gisteren maakten de Afghaanse autoriteiten bekend dat ze drie hooggeplaatste IS'ers hebben opgepakt, onder wie een regionale leider. Vorige week werden bij een politieactie enkele andere IS-strijders gedood.