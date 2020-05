Plastic handschoenen mogen niet in de afvalemmer voor plastic

Plastic handschoenen en mondkapjes worden door de coronacrisis steeds vaker gebruikt en in de afvalbak voor plastic, metaal en drinkpakken gegooid. Bij de sorteerinstallaties van afvalbedrijf Suez in Rotterdam zien ze de laatste weken steeds meer beschermingsmiddelen tussen het plastic afval voorbijkomen.

Sinds minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) onlangs in het tv-programma Jinek meldde dat plastic handschoenen niet door het toilet gespoeld moeten worden maar in de vuilnisbak voor plastic thuishoren, zien ze in Rotterdam een toename van deze verkeerde afvalscheiding. Ze horen namelijk weggegooid te worden in de restafvalbak.

Afvalscheider Youcef Goreine laat zien hoe hij de beschermingsmiddelen met de hand van de band moet plukken: