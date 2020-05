Agenten schoten vorig jaar minder vaak

Agenten hebben vorig jaar minder vaak hun vuurwapen gebruikt. De Rijksrecherche deed onderzoek naar 16 schietincidenten waarbij de politie betrokken was. Het jaar ervoor waren dat nog 27 zaken.

Bij de incidenten kwamen het afgelopen jaar vier mensen om het leven. Het aantal dodelijke slachtoffers is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel vielen er vorig jaar minder gewonden.

Het Openbaar Ministerie heeft geen verklaring voor het lagere aantal schietincidenten bij de politie. De Rijksrecherche is onderdeel van het OM en onderzoekt alle schietpartijen waarbij door toedoen van de politie doden of gewonden vielen.

Ook andere incidenten

Volgens Control Alt Delete, een organisatie die het optreden van de politie kritisch volgt, zijn er naast de schietpartijen meer incidenten geweest met dodelijke afloop. "In 2019 overleden acht mensen bij hun aanhouding", zegt woordvoerder Jaïr Schalkwijk. "Naast de vier doodgeschoten mensen, overleden drie mensen op een andere manier en pleegde iemand zelfmoord bij zijn arrestatie."

Zo kwam een 42-jarige ggz-patiënt uit Leeuwarden om het leven toen hij zich verzette tegen de politie. Ook een 24-jarige man uit Leidschendam overleed na zijn aanhouding. Control Alt Delete vindt dat ook deze incidenten door het Openbaar Ministerie benoemd zouden moeten worden.

Het OM zegt dat het totaal aantal onderzoeken van de Rijksrecherche eenmaal per jaar in het jaarverslag wordt opgenomen. Bovendien doet de dienst niet alle onderzoeken naar geweldsgebruik, zegt een woordvoerder.

"Voor schietincidenten waarbij sprake is van letsel is dat dus wel het geval, maar in overige gevallen van geweldgebruik kan het onderzoek ook worden gedaan door een andere instantie, bijvoorbeeld het bureau Veiligheid Integriteit en Klachten van de politie. Daarvan heeft de Rijksrecherche in beginsel geen gegevens."