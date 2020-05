Madagaskars 'wondermiddel' tegen het coronavirus

Covid-Organics is ontwikkeld door het nationale onderzoeksinstituut IMRA en werd voor de lancering gestest op twintig mensen. Het wordt op basis van verschillende planten en kruiden gemaakt, onder andere de alsemplant. Extracten daarvan worden ook gebruikt bij de behandeling van malaria.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO is kritisch en zegt dat er geen enkel bewijs is voor de werkzaamheid van het drankje. De WHO "raadt zelfmedicatie met wat voor medicijnen dan ook af".

De minister van Buitenlandse zaken van Madagaskar is het hier niet mee eens en benadrukt dat mensen zelf kunnen bepalen wat ze ermee doen: "Er is kritiek en er zijn verdenkingen, maar het belangrijkste is dat wij met een oplossing komen om levens te redden." Het drankje is er inmiddels voor een kleine 40 cent in winkels te koop.