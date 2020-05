'Het verpleeghuis belde na mijn bezoek: ze glundert helemaal'

In 't Veen is erg blij met deze proef. Hij vreest dat de mooiste maanden van het resterende leven van zijn vrouw verloren gaan als ze moeten wachten tot er een vaccin is. Maar het wederzien was ook confronterend. "Het is moeilijk om te zien dat je vrouw zo hard achteruit is gegaan."

Vanwege de coronacrisis gingen verpleeghuizen op 20 maart op slot, bewoners mochten geen bezoek meer ontvangen. Er was alleen een uitzondering voor mensen die op sterven lagen. De 53-jarige echtgenote van In 't Veen had het zwaar met het gemis van familie en naasten. "We krijgen elke dag een verslag. Daarin las je het verdriet en de boosheid."

Lachen om mondkapjes

Vandaag kon er eindelijk weer worden gelachen. "Ze lag helemaal in een deuk van het mondkapje dat ik droeg. Dat was heel komisch, ze heeft nog humor."

Ook bij andere bezoeken in deze zorginstelling was het mondmasker een bron van vermaak, vertelt verpleegkundige Berlinda Elbertsen (47). Ze was erbij toen een bewoner visite kreeg van zijn echtgenote. "Hij moest een beetje lachen om die mondkapjes." Zo'n medisch mondkapje heeft een tuit en heeft daardoor wel wat weg van een eendensnavel. "Dat vond hij grappig."